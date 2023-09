Trümmer von mutmaßlicher russischer Drohne in Nato-Staat Rumänien entdeckt

In Rumänien sind erneut Trümmer einer mutmaßlich russischen Drohne gefunden worden. Es seien neue Fragmente einer Drohne nahe der Grenze zur Ukraine entdeckt worden, die vom russischen Militär verwendeten ähnelten, teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest am Samstag mit. Präsident Klaus Iohannis (Johannis) erklärte, dies deute auf eine inakzeptable Verletzung des rumänischen Luftraums hin mit realen Risiken für die Sicherheit der Menschen in diesem Gebiet.

➤ Erfolg bei Gegenoffensive: "Robotyne ist befreit"