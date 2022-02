Trucker-Chaos in Kanada geht weiter, Trudeau will Notstand ausrufen

An der Wucht der Proteste, an denen am Wochenende mehrere Tausend Menschen an rund einem Dutzend Orten Kanadas teilnahmen, die alle Corona-Auflagen gestrichen und die Regierung von Premierminister Justin Trudeau vom Hof gejagt sehen wollen, hat sich nichts geändert. Peter Sloly , der Chef der lokalen Ordnungshüter in Ottawa, hat 1800 zusätzliche Kräfte angefordert, um dem Treiben Herr zu werden.

Die Regierung scheut – anders als am Verkehrsknotenpunkt zwischen Windsor (Kanada) und Detroit (USA) – den massiven Einsatz der Staatsgewalt. Auf der für 25 % des Warenverkehrs zwischen beiden Ländern verantwortlichen Ambassador-Brücke wurden bis Sonntagabend auf Druck aus Washington (US-Autobauer sind von Materialnachschub abgeschnitten) sämtliche Protestierer geräumt.

Ruft Trudeau den Notstand aus?

In Ottawa wollte Bürgermeister Jim Watson am Montag mit den Organisatoren des Protests verhandeln – über eine Verlegung der Trucker-Proteste aus den Wohnvierteln an den Stadtrand.

Am Montagabend kündigte Trudeau dann vor Journalisten an, erstmals das nationale Notstandsgesetz erlassen zu wollen. In der Regierung herrsche über den Schritt bereits Einigkeit, damit könnten die Bürgerrechte „bis zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung“ außer Kraft gesetzt und somit hart gegen die Trucker vorgegangen werden.