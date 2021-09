Trotz Kritik: Ergebnis der russischen Parlamentswahl bestätigt

Beschwerden

Opposition und unabhängige Wahlbeobachter hatten zahlreiche Verstöße beklagt und vermuten systematischen Betrug. Insbesondere das neue Verfahren der Online-Abstimmung in einigen Regionen steht in der Kritik: In der Hauptstadt Moskau waren die Resultate erst recht spät veröffentlicht worden und beeinflussten das Endergebnis zugunsten der Kremlpartei. Der Leiter des kommunalen Wahlbeobachtungsteams, Alexej Wenediktow, hingegen betonte, dass die elektronisch abgegebenen Stimmen korrekt ausgezählt worden seien.

Der Kommunist Jewgeni Koljuschin beklagte, die Grundsätze freier Wahlen seien verletzt worden. Das Team des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny schrieb auf Twitter, die Kremlpartei habe viele ihrer Mandate "einfach geklaut".