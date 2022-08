Trotz Drohungen aus China: Weitere US-Delegation in Taiwan

Trotz der anhaltenden Spannungen mit China hat erneut eine US-Delegation Taiwan besucht. Die PrĂ€sidentin der von China abtrĂŒnnigen Inselrepublik, Tsai Ing-wen, empfing die Gruppe unter Leitung des Gouverneurs von Indiana am Montag.

Eric J. Holcomb war am Sonntag zu dem nicht angekĂŒndigten Besuch in Taipeh eingetroffen. Er will dort mehrere Abkommen mit Vertretern der taiwanesischen Chipindustrie unterzeichnen, die weltweit eine fĂŒhrende Rolle einnimmt. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) baut derzeit eine Fabrik fĂŒr zwölf Milliarden Dollar im US-Bundesstaat Arizona.