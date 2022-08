Vor Pelosi-Besuch: Darum ist der Taiwan-Konflikt so gefährlich

Ob im Computer, iPhone oder E-Auto: Die Chips der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, sind fast überall verbaut. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger aus Hsinchu gilt als fortschrittlichster und derzeit expansivster Halbleiterhersteller der Welt. Mit einem Marktanteil von 55 Prozent in der Auftragsfertigung lässt der Konzern den südkoreanischen Rivalen Samsung weit hinter sich und gilt ob seiner globalen Vernetzung als systemrelevant für die Weltwirtschaft.

Sieben riesige Halbleiter-Fabriken betreibt TSMC in Hsinchu, 14 sind es in ganz Taiwan. Fast 57.000 Taiwaner sind im Konzern beschäftigt, der als Marktführer bei besonders kleinen und schnellen Chips auf Basis der sogenannten Fünf-Nanometer-Technologie gilt. Größter Abnehmer ist iPhone-Hersteller Apple.

USA statt China

Sogar mit China macht TSMC Geschäfte, das Festland war lange einer der größten Abnehmer. Seit dem Handelskrieg zwischen den USA und China steht das Geschäft dort aber mehr oder weniger still. An den chinesischen Telekom-Konzern Huawei werden seither keine Chips mehr geliefert.

Dafür expandiert TSMC in anderen Teilen der Welt massiv. Allein im kommenden Jahr will der Konzern 40 Mrd. Dollar in neue Fabriken stecken. Fest steht bereits, dass TSMC in der andauernden Chipkrise rund 12 Mrd. Dollar in neue Werke in den USA investiert und zusammen mit Sony in Japan eine Fabrik baut.

In Europa stehen die Taiwaner trotz des milliardenschweren Förderprogramms „European Chips Act“ auf der Bremse. Es gebe keine „konkreten Pläne“, sagte Chairman Mark Liu erst Ende Juni. Man bewerte die Lage.