Treffen mit deutschen Fußballprofis: Erdogans PR-Coup

Wenn sich Fußballprofis politisch äußern, dann meist gegen Rassismus und Ressentiments. Denn der Sport verbindet alle Menschen, egal welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Geschlecht, so ähnlich lautet der Slogan des Weltfußballverbandes Fifa. Umso mehr überraschten nun Fotos der deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan, die sie mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zeigen. Ein Mann, der sukzessive seine Macht ausbaut und dem vorgeworfen wird, Oppositionelle und Journalisten systematisch zu verfolgen und zu verhaften.

Mit dem Treffen im Londoner Luxushotel "Four Seasons" gelang ihm nun ein genialer PR-Schachzug: Denn ein Bild mit Gündogan, geboren in Gelsenkirchen, der sein handsigniertes Trikot an Erdogan übergibt - mit der Widmung "Mit großem Respekt für meinen Präsidenten" -, ist in Deutschland beste Werbung für Erdogan. Noch vor einem Jahr musste er sich dort, wo etwa 1,5 Millionen wahlberechtigte Türken leben (mehr als in jedem anderen Land), mit einem Auftrittsverbot herumschlagen. Auch für die vorgezogenen Präsidentschaftswahl am 24. Juni darf er in Deutschland keinen Wahlkampf führen. Dafür verlagert er ihn in die sozialen Medien, wo nun auch die Fotos mit den deutschen Fußballprofis schnell die Runde machten, verbreitet u.a. von Erdogans AKP.