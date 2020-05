Traumpaar – Albtraumpaar: Die neue Hauptrolle der Obamas im Wahljahr

Den geeigneten Job dafür würden ihr die Demokraten und allen voran ihr Präsidentschaftskandidat Joe Biden vor die Füße legen: Kandidatin für die US-Vizepräsidentschaft. Als Biden zu Jahresbeginn sich diesen Wunsch auch nur einmal öffentlich durch den Kopf gehen ließ, machte das Schlagzeilen. Immer wieder lässt Biden sehnsüchtig Bemerkungen wie, „Ich würde sie sofort nehmen“, fallen. Doch Michelle winkt verlässlich ab. Politik interessiere sie nicht, meint die ehemalige First Lady, die mit jedem ihrer Engagements, ob für gerechte Bildungschancen, oder gegen Übergewicht als soziales Stigma, Politik macht.

Im Hintergrund die Fäden ziehen

Doch sich zu zieren und doch unübersehbar mitzuspielen in diesem Wahljahr, ist das derzeitige Spiel der Obamas. Dass es im Hintergrund natürlich anders läuft, vor allem für Barack, ist für politische Beobachter in den USA ein offenes Geheimnis. Er hält seit längerem ständigen Kontakt mit allen Frontfiguren der Demokratischen Partei, nicht nur mit seinem Freund Joe Biden. Er will seinen Parteikollegen vor allem zeigen, wie man der anrollenden Negativkampagne Trumps ausweicht, ohne sich dabei selbst die Finger schmutzig zu machen.

"Einen zweiten Barack Obama"

Dass man Michelle und ihn in den kommenden Monaten dringend braucht, daran zweifelt kaum ein führender Demokrat. Obama könnte liefern, was Biden besonders schlecht kann: Menschen begeistern. Eigentlich, so nüchtern kommentiert das die Washington Post, wollten die nicht Biden, „sondern etwas anderes, wenn sie ehrlich wären: Einen zweiten Barack Obama.“