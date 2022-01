Trauer um EU-Parlamentspräsidenten: „Sassoli war de facto ein Gefangener von Corona“

Dass den mit durchaus emotionalen Reden bestechenden Italiener außerhalb seiner Heimat nur wenige Europäer kannten, hat auch mit einer Schwäche zu tun: David Sassoli sprach in der Öffentlichkeit so gut wie nie Englisch. Überhaupt galt der Sozialdemokrat und zweifache Familienvater als eher in sich gekehrt und für einen Politiker ungewöhnlich still.