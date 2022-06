"Top Gun": Warum sich Taiwan über die Jacke von Tom Cruise freut

Kritische außenpolitische Statements sind in weltweit vermarkteten Hollywood-Blockbustern eher ungewöhnlich. Umso größer war die Freude in Taiwan, dass sich ein derartiges Statement just in einem Film befindet, der derzeit wie kaum ein anderer gefeiert und beworben wird: Die lang erwartete Fortsetzung des 1980er-Jahre-Hits „Top Gun“ mit Tom Cruise.

Der Superstar trägt in dem Streifen als Captain Pete Mitchell eine Lederjacke, die er auch schon im Original von 1986 trug. Auf ihrem Rückenteil befinden sich neben der amerikanischen und der UNO-Flagge auch die Flaggen Japans und Taiwans, die an Asieneinsätze des Vaters der Filmfigur erinnern sollen.