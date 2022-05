Expertin: "Auch China bereitet sich auf einen Krieg vor"

„Xi Jinping sitzt nicht mehr so fest im Sattel, wie viele im Westen glauben“, sagt Susanne Weigelin-Schwiedrzik. Denn in China gibt es derzeit zwei fast gleich starke Lager: Diejenigen, die unter Führung von Premier Li Keqiang an einer freieren Gesellschaft mit offenem Welthandel festhalten wollen – also die Wirtschaft an die erste Stelle rücken. Und die anderen um den zunehmend autokratisch agierenden Xi Jinping, die Politik und Ideologie an die erste Stelle rücken wollen. Frei nach dem Motto: Jetzt sind wir reich genug geworden, jetzt können wir zurückkehren zur Planwirtschaft und zum echten Marxismus-Leninismus. Die Globalisierung soll also zurückgefahren werden, indem der Inlandsmarkt gestärkt wird.

Xi Jinping ist wie Wladimir Putin keiner, der lange herum fackelt. Viele einst Mächtige sind von der Bildfläche verschwunden. Xi, so sagt man in China schwermütig, hätte eh schon das halbe Politbüro ins Gefängnis geworfen.

Doch die Gruppe um den wirtschaftsliberalen Premier lässt sich gerade nicht mundtot machen. Sie will „Wirtschaft First“, denn nur so könne das Land weiter prosperieren.