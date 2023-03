Tödliche Terroranschläge nehmen weltweit zu, aber in Europa ab

Österreich liegt auf Platz 61 der Rangliste und damit in der vorletzten Staatengruppe, der "geringe" Terrorauswirkungen attestiert wird. Gegenüber dem Index des Jahres 2022 ist dies ein Rückgang von acht Plätzen, was eine Verbesserung der Situation anzeigt. Die Tatsache, dass Mexiko (72) oder die Ukraine (73) in der Gruppe der Staaten mit "sehr geringen" Terrorauswirkungen liegen, zeigt, wie wenig der Index über die allgemeine Sicherheitssituation in den untersuchten Ländern aussagt.

Keine Auswirkungen in Ungarn, China und Nordkorea

93 Staaten liegen in einer der fünf Kategorien, die Terrorauswirkungen anzeigen. Weitere 71 Staaten werden der sechsten Kategorie ("keine Auswirkungen") zugeordnet. Darunter finden sich neben einer Reihe europäischer Staaten wie Tschechien, Kroatien, Ungarn oder Montenegro etwa auch China, Kuba, Belarus und Nordkorea.

Für Europa zieht der Bericht eine positive Bilanz. In den meisten europäischen Staaten habe sich die Lage im Vorjahr verbessert. Es seien insgesamt 27 Terrortote registriert worden, davon allein 17 in der Türkei. Diese sei weiterhin das am stärksten von Terrorismus betroffene europäische Land.

Ausreißer von der positiven Entwicklung waren Frankreich, das mit neun Anschlägen und vier Toten die höchste Opferzahl seit 2017 verbuchte, sowie die Slowakei und Norwegen, wo nach Jahren erstmals wieder Anschläge stattfanden. In beiden Ländern waren Homosexuelle die Zielscheibe tödlicher Angriffe.