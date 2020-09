Polizeigewalt in USA: Tödliche Schüsse ohne Konsequenz

Der Justiz-Spruch löste am Dienstagabend in New York, Washington, Philadelphia und Atlanta massive Proteste der „Black Lives Matter“-Bewegung aus, die seit dem Tod des von der Polizei auf offener Straße zu Tode geknieten Schwarzen George Floyd Ende Mai in Minneapolis gegen Rassismus und Polizeibrutalität demonstriert. In Louisville wurden bei Protesten zwei Polizisten angeschossen und leicht verletzt. Der Tatverdächtige ist in Haft.