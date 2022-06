"Putin hat einen Plan: Er will Entwicklungsländer aushungern"

"Massensterben für die Propaganda"

Die Ukraine ist bekanntermaßen einer der größten Getreideexporteure der Welt. Durch die Blockade der russischen Armee im Schwarzen Meer kann aber derzeit kein Schiff mit der Ernte auslaufen; Gespräche darüber scheiterten bisher. Synder vermutet dahinter die Absicht, ganz im Stile Stalins und auch Hitlers eine Lebensmittelkrise in den Entwicklungsländern zu provozieren: "Wenn die russische Blockade fortgesetzt wird, werden zig Millionen Tonnen Lebensmittel in den Silos verrotten, und zig Millionen Menschen in Afrika und Asien werden hungern."

Putin wolle damit nicht nur "den ukrainischen Staat zerstören", sondern vor allem Europa in die Knie zwingen und zu Zugeständnissen bringen. In Folge würden sich nämlich Flüchtlinge aus Nordafrika und dem Nahen Osten Richtung Europa aufmachen - das wiederum würde zu einer neuen Krise in der EU führen.

Putin nutze "eine weltweite Hungersnot", um seine Kampagne gegen die Ukraine zu führen. "Ein echtes Massensterben dient dann als Kulisse für seine Propaganda", so Snyder. Denn sobald Lebensmittelunruhen beginnen, sich die Hungersnot ausbreite, werde der Kreml umgehend der Ukraine die Schuld für die Misere geben - und im Gegenzug die Anerkennung seiner Gebietsgewinne und die Aufhebung aller Sanktionen fordern.

"Russland plant, Asiaten und Afrikaner auszuhungern, um seinen Krieg in Europa zu gewinnen. Dies ist eine neue Stufe des Kolonialismus und das neueste Kapitel der Hungerpolitik", schreibt Snyder.