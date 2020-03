Thüringen, zweiter Akt: Ramelow macht wieder weiter

Fast hätte es an diesem Mittwoch wieder keinen thüringischen Ministerpräsidenten gegeben. Der Coronaverdachtsfall in der CDU-Fraktion erwies sich am Vorabend doch als negativ. Andernfalls hätte man die Wahl verschoben.

Also geht es ab 14 Uhr erneut los. Bodo Ramelow, der sonst meist einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, lächelt anfangs in die Kameras, kann sein angestrengtes Gesicht aber nicht lange verbergen. Er nickt bloß, als er beim ersten und zweiten Wahlgang durchfällt.

Einen Monat ist es her, seit das 2,1 Millionen-Einwohner-Bundesland über Deutschland hinaus Bekanntheit erlangte – mit einem durch die Stimmen von AfD, CDU und FDP gewählten Ministerpräsidenten, der um einen Punkt vor dem amtierenden Bodo Ramelow lag. Landesweit gab es Proteste, in Berlin folgte ein politisches Beben.