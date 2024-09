Frankreichs mächtiger EU-Kommissar tritt zurück - stürzt Von der Leyen in die Krise

Rücktritt als Attacke

Und genau gegen die richtete sich auch der Rücktritt als EU-Kommissar, den Breton völlig überraschend am Montag in der Früh über die Plattform X verkündete. Denn in dem Schreiben wirft er Von der Leyen, "zweifelhafte politische Führung" vor und macht deutlich, was sich da offensichtlich in den vergangenen Tagen in Brüssel hinter den Kulissen abgespielt. Sie habe ihn für einen "politischen Tauschhandel" benutzt , schreibt Breton. Paris sei im Austausch für seinen Abgang ein besserer Posten in der EU-Kommission versprochen worden. Breton war zuletzt als Kommissar für eines der Wirtschafts-Ressorts in der Kommission gehandelt worden - und dazu als Vizepräsident. Offensichtlich aber, war der Posten, den er und damit Frankreich haben wollten schon besetzt - durch den Italiener Raffaele Fitto von den "Fratelli d'Italia", also der Partei von Regierungschefin Giorgia Meloni.