Theresa May: Vom Brexit-Zug überrollt

Noch einmal presste sie entschlossen all die Schlagworte heraus, mit denen sie so oft ihre Niederlagen ertragen hatte. Doch nach „Optimismus“, „Dankbarkeit“ und „strahlender Zukunft“, ließen sich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Fluchtartig zog sich die Premierministerin hinter die Türen von Downing Street 10 zurück.

Die Frustration, die Theresa May an diesem sonnigen Freitag überwältigte, ist auch die Befindlichkeit, in der sie ihr Land zurücklässt: Am 7. Juni, dem nun fixierten Tag ihres Abgangs.

Als sie vor drei Jahren nach dem „Ja“ ihrer Landsleute zum EU-Austritt die Regierung übernahm, versprach May ihr vom Brexit-Referendum gespaltenes Land zu einen. Genau daran aber ist ihre Regentschaft gescheitert. Sie hatte, wie ihr früherer Berater Ivan Rogers kürzlich in Wien bitter resümierte, nicht die Führungsstärke dafür: „Drei Jahre lang hat sie versucht, einen Bürgerkrieg auszusitzen.“