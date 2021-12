Thai-König regiert mit 30 Pudeln und großer Entourage von Bayern aus

Ein netter Nebeneffekt: Der dreimal geschiedene Maha Vajiralongkorn, wie er vor seiner Thronbesteigung hieß, konnte seiner derzeitigen Gemahlin Suthida eine offizielle Konkubine und königliche Zweit-Frau Sineenat „Koi“ Wongvajirapakdi an die Seite stellen.

Jetzt ist die Aufregung wieder groß, denn Rama X. regiert derzeit wieder einmal von Bayern aus. Dazu ließ er die thailändische Verfassung ändern. Rama X. muss während seiner oft monatelangen Aufenthalte in seiner Villa in Tutzing am Starnberger See und in einem Hotel in Garmisch-Patenkirchen keinen Stellvertreter mehr ernennen. Gerüchte, dass der König eine Thronenthebung befürchten müsste, haben bisher keine Substanz. Das Militär steht fest hinter Rama X.

Bild und Focus berichten, dass der König seine 30 Lieblingspudel in einem Privatflieger nach Bayern bringen ließ. Auch seine „Frauenarmee“, vulgo Harem, und die gesamte Entourage benötigten mehrere Flieger. Zusätzlich landeten offenbar 14 Transportflugzeuge mit wertvollen Kunstschätzen in München. Rama X. genießt Diplomatenstatus und muss nichts verzollen. Außerdem lässt ihn das Land Bayern schon seit Jahren, zum Ärger vieler Steuerzahler, in Ruhe. Dabei müsste er für die geerbte Villa Stolberg in Tutzing Erbschaftssteuer und eine Zweitwohnungssteuer zahlen.

Auf Nachfrage von Focus Online, ob die ausstehenden Steuern noch eingetrieben werden, berief sich das Rathaus auf den Datenschutz. Und auch das Bayerische Landesamt für Steuern hüllt sich in Schweigen und beruft sich aufs Steuergeheimnis.