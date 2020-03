Wegen Corona: Thai-König macht bayerisches Luxushotel zu seiner Residenz

Und um das zu ermöglichen, hat er eine spezielle Genemigung dafür erhalten, sprich beim Landratsamt wurde beantragt, dass das Hotel zu einem normalen Wohnhaus umgewidmet wird und somit für den König geöffnet bleiben kann.

Die Genehmigung des Antrags habe man laut "Bild" folgendermaßen begründet: Bei den Gästen handelt es sich um eine einzige homogene Personengruppe, bei der keine Fluktuation vorliegt. Das Hotel ist für den normalen Beherbergungsbetrieb nicht zugänglich.

Vajiralongkorn, auch Rama X. genannt, soll jetzt also mit rund 20 Frauen plus Bediensteten in der Luxusherberge leben.

Und angeblich gelten für ihn auch die Ausgangsbeschränkungen nicht. So sollen immer wieder Leute aus seiner Gefolgschaft mit dem Fahrrad im Ort unterwegs sein.