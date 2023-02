Taiwans Präsidentin plant engere Militärverbindung zu USA

Taiwan will seine militärischen Verbindungen zu den USA weiter ausbauen. "Taiwan und die USA stärken weiter den militärischen Austausch", sagte Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag nach einem Treffen mit US-Parlamentariern in Taipeh. In Zukunft werde Taiwan "noch aktiver mit den USA und anderen demokratischen Partnern zusammenarbeiten, um globalen Herausforderungen wie autoritärem Expansionismus und dem Klimawandel zu begegnen".

Einzelheiten zu dem geplanten Ausbau der militärischen Kontakte nannte Tsai nicht. Kurz vor der Kongress-Delegation war einem Bericht zufolge bereits ein ranghoher Vertreter des US-Verteidigungsministeriums nach Taiwan gereist.