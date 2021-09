Tag der Entscheidung für Laschet, doch die Zeichen stehen schlecht

Es sind entscheidende Stunden für Armin Laschet. Der CDU-Parteichef will in Deutschland möglichst bald in Koalitionsgespräche mit den Grünen und FDP gehen. Aber ob er das überhaupt darf, darüber entscheiden seine Parteikollegen am Dienstagnachmittag in der Bundestagsfraktion.

Die erste Zusammenkunft der Spitzen von CDU mit der Schwesterpartei CSU nach dem Wahldebakel vom Sonntag wird mit Spannung erwartet.