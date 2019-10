Syrien: Trump verliert im „Krieg der Worte“ die Fassung

Rund 130 Abgeordnete aus der von Trump dominierten republikanischen Partei haben ihrem Commander-in-Chief damit das Misstrauen ausgesprochen. Eine Premiere. Mit dem Gefühl der Majestätsbeleidigung ging Trump später in ein Meeting mit den demokratischen Spitzen um Pelosi.

Die Opposition wollte wissen, wie der Plan aussieht, ein von vielen Experten vermutetes Wiedererstarken des Terror-Netzwerks „Islamischer Staat“ (IS) in Syrien zu verhindern. Trump, wie Fotos belegen, sichtlich erregt, warf den Demokraten vor, mit den „kommunistischen“ Kurden zu sympathisieren.

Er wiederholte, was er zuvor am Rande eines Besuchs des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella sinngemäß zum Besten gegeben hatte: Amerika geht der Kampf zwischen Türken und Kurden und Syrern nichts an! Auf den Vorhalt der Demokraten, dass sein vor gut einem Jahr zurückgetretener und bis dahin von ihm verherrlichter Verteidigungsminister James Mattis vehement für den Verbleib der Ordnungsmacht USA in Syrien plädiert hatte, blaffte Trump zurück, Mattis sei der „am meisten überschätzte General der Welt“.