Syrien: Giftgas und keine Aufklärung

Sollte und wäre – denn es ist nicht klar, was genau passiert ist. Aber die Folge der Ereignisse vonist eine weltweite Flut an Protestnoten und Aufrufen, den Vorfall möglichst rasch zu untersuchen. Vor allem, da C-Waffen-Experten derUNO doch gerade jetzt inSyrien sind. In die betroffenen Vororte dürfen sie vorerst jedoch nicht – aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Schließlich wird das Gebiet bombardiert., als Vetomacht imwichtigster Verbündeter, ließ am Donnerstag jedoch kommunizieren, dassRegierung zu „maximaler Kooperation“ mit den UN-Experten bereit sei.

Die syrische Führung selbst hatte alle Anschuldigungen, C-Waffen eingesetzt zu haben, mit den Worten zurückgewiesen, dass ein solcher Einsatz vor den Augen der UNO „politischer Selbstmord“ wäre.

Im Reigen der Protestnoten und Verurteilungen dessen, was am Mittwoch in Damaskus passiert war, wurde Frankreich am deutlichsten: Sollte bewiesen werden, so Außenminister Laurent Fabius, dass die Armee bei ihrem Angriff auf Vororte der Stadt C-Waffen eingesetzt habe, sei mehr als eine internationale Verurteilung notwendig. Dann müsse es eine „Reaktion der Stärke“ geben.