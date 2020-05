Sicherheitsrat verurteilt Gewalt in Syrien

Nach wochenlangem Tauziehen hat sich der UNO-Sicherheitsrat am Mittwoch zu einer Verurteilung der brutalen Niederschlagung der Oppositionsproteste in Syrien durchgerungen. In einer vom indischen UNO-Botschafter Hardeep Singh verlesenen Erklärung kritisierte das mächtigste UNO-Gremium die Gewaltanwendung durch das syrische Regime. Die europäischen Staaten konnten zuvor die zurückhaltenden Vetomächte Russland und China für eine Verurteilung der autoritären Machthaber in Damaskus gewinnen.



Als Zugeständnis an die beiden Vetomächte wurden jedoch auch die Oppositionellen aufgerufen, "äußerste Zurückhaltung" walten zu lassen und von Angriffen auf Regierungseinrichtungen abzusehen.