Südkorea fürchtet sich vor einer zweiten Welle

In Südkorea sucht man derzeit nach 5.517 Personen, die sich zwischen dem 27. April und dem 8. Mai in verschiedenen Clubs in Itaewon, einem beliebten Ausgehviertel in Seoul, aufgehalten haben. Die Behörden werten Kreditkartentransaktionen, Smartphonedaten und Videos aus Überwachungskameras aus. Die Clubs mussten Namen und Telefonnummern der Gäste aufnehmen, doch viele Besucher gaben falsche Handynummern an.