China lenkt ein und unterstützt Untersuchung zur Corona-Pandemie

China will nach eigenen Angaben eine von der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) geleitete Untersuchung der globalen Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie unterstützen. Die Untersuchung solle in einer „offenen, transparenten und umfassenden Weise“ geschehen, nachdem das Virus besiegt sei, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking am Freitag.