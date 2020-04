Erstmals seit 60 Jahren kein Wachstum Asiens

Die Rückkehr des Virus als Risiko

Chinas Wirtschaft werde in diesem Jahr aufgrund schwacher Exporte und Verluste in der Inlandstätigkeit gemäß IWF voraussichtlich um 1,2 Prozent wachsen. Die Prognose lag im Jänner noch bei sechs Prozent. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt könnte voraussichtlich noch in diesem Jahr eine Erholung der Wirtschaftstätigkeit erwarten, wobei das Wachstum erst im kommenden Jahr wieder auf 9,2 Prozent ansteigen würde, so der IWF.

Ein Risiko für Chinas Wachstumsaussichten bliebe jedoch die mögliche Rückkehr des Virus nach der Lockerung der Distanzierungsmaßnahmen und der Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit.