Südafrika: Der Rassenwahn ging bis in die Schlafzimmer

Das Gesetz stammt aus dem Jahr 1927 und heißt „Immorality Act“: Jeder europäische Mann, der mit einer eingeborenen („native“) Frau Geschlechtsverkehr hat, und jede europäische Frau, die das mit einem eingeborenen Mann tut, begeht ein Verbrechen und ist mit bis zu fünf Jahren Gefängnis zu bestrafen. Die Eingeborenen bekommen nur bis zu vier Jahren.

Trevor Noah kam am 20. Februar 1984 in Johannesburg, Südafrika, auf die Welt, seine Mutter war eine Xhosa, der Vater Deutsch-Schweizer. Die Geburt gemischter Babys war nicht selten, aber dennoch Folge eines Verbrechens. So heißt Noahs Buch in der Originalfassung „Born a crime“. Ab 1948 musste jeder offiziell einer Rasse angehören – weiß, schwarz, asiatisch oder eben gemischt – coloured.