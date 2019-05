Die verblasste Rainbow Nation Südafrika

Ein Zutritt für „Weiß“, ein Zutritt für „Schwarz“ – je nach dem, welches Ticket man erwischt, muss man den entsprechenden Eingang benutzen. Auf beklemmende Weise macht das Apartheid-Museum in Johannesburg die frühere Trennung der Menschen nach Hautfarbe in Südafrika spürbar. Zeitlebens kämpfte Nelson Mandela mit seinen Mitstreitern dagegen an, wurde deswegen 27 Jahre lang ins Gefängnis gesteckt.

Doch letztendlich konnte er das System besiegen – und wurde am 9. Mai 1994 als erster Schwarzer Präsident des Landes. 25 Jahre ist das her, doch was wurde aus der von der Freiheitsikone angestrebten „Rainbow Nation“, also dem gleichberechtigten Miteinander aller Südafrikaner?