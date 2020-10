Suche nach Merkel-Nachfolge: Die CDU und ihre unendliche Geschichte

Gut möglich, dass wieder eine Entschuldigung kommt und Merz aus dem Eck findet. Bleibt er wütend drinnen, stünde der CDU ein Machtkampf mit Folgen bevor: Wer soll am Ende eine Partei wählen, die von einem möglichen Vorsitzenden als Ort der Verschwörer verkauft wird?

Bei manchem wird diese Erzählung so oder so hängen bleiben, diesem Risiko wird man sich in der CDU bewusst gewesen sein. Und neben aller Vorsicht wegen Corona herrscht auch der Eindruck, dass man mit der Aufschiebung Zeit gewinnen will. Denn womit Merz in seinen Tiraden nicht unrecht hat: Es bietet anderen Gelegenheit, ins Rennen einzusteigen. So ließe sich immerhin die Stimmung drehen: Keiner der Kandidaten sprühte vor Visionen oder Ideen.

Obwohl für die CDU eine Epoche endet – 18 Jahre führte Angela Merkel die Partei, 16 Jahre als Kanzlerin. Wenn die CDU so weitermacht, wird sie keine Kanzlerin oder keinen Kanzler mehr stellen.