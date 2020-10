Machtkampf in der CDU: Merz greift Laschet frontal an

Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat seine Kritik an der Verschiebung des CDU-Parteitags bekräftigt und seinem Mitbewerber Armin Laschet eigennütziges Agieren vorgeworfen. Er habe "ganz klare, eindeutige Hinweise" darauf, dass Laschet die Devise ausgegeben habe, "er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern", sagte Merz der Zeitung "Welt" vom Dienstag.

"Ich führe ja auch deutlich in allen Umfragen" betonte er. "Wenn es anders wäre, hätte es in diesem Jahr sicher noch eine Wahl gegeben", so Merz weiter.

Die am Montag vom Parteivorstand beschlossene Absage des Wahlparteitages am 4. Dezember sei "der letzte Teil der Aktion 'Merz verhindern' in der CDU", sagte Merz weiter. "Und das läuft mit der vollen Breitseite des Establishments in Berlin", fügte der frühere Unionsfraktionschef hinzu. Auf die Nachfrage der "Welt", ob er mit "Establishment" das Kanzleramt meine, sagte Merz: "Es gibt einen gewaltigen Druck, und große Teile der Parteiführung entziehen sich dem leider nicht."