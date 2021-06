Stumme Zeugen: Stasi-Unterlagenberhörde wird aufgelöst

Der frühere DDR-Oppositionelle ist der letzte Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde und hat an der Umstrukturierung mitgearbeitet. Die Kritik einiger Bürgerrechtler, die eine Abwicklung und einen Schlussstrich fürchten, teilt er nicht. Die Aufklärung gehe weiter, die Erhaltung der Akten sei gesichert. „Sie gehören zum kulturellen Gedächtnis der Nation.“ Und würden helfen, die Zusammenhänge zu verstehen und einen differenzierten Blick auf Lebenswege festzustellen. So habe der eine aus Überzeugung mitgemacht, der andere des Geldes wegen, und der Dritte sei erpresst worden, so Jahn.

Er bekam an der Uni die Staatsmacht zu spüren. Als er sich in einem Seminar kritisch über die Ausbürgerung von Wolf Biermann äußerte, wurde er exmatrikuliert und ausgebürgert. „In den Akten habe ich gesehen, wie die Geheimpolizei mit der Universität agiert und meine Freunde und deren Familien unter Druck gesetzt hat.“ Jahn habe später einige Gespräche geführt. Sie waren schmerzhaft wie lehrreich. „Wenn Menschen gegen ihre Überzeugungen handeln, sollte man sich hüten, ihnen Vorwürfe zu machen. Man weiß nie, wie man selber gehandelt hätte.“

Überhaupt sei die Beschäftigung mit der Geschichte eine Lebenshilfe für die Gegenwart. Der Blick in die Akten schärfe die Sinne, so Jahn. Wenn etwa der Streit um den besten Weg im Umgang mit der Pandemie mit einer Diktatur gleichgesetzt wird. „Alleine, dass heute öffentlich debattiert wird, verbietet einen Vergleich und verhöhnt die Opfer. In der DDR wären die Leute ins Gefängnis geworfen worden.“ Vieles von dem, was man in Belarus sehe, wie die Entführung eines Journalisten, erinnere ihn dagegen an die Methoden der Stasi.