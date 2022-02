Studiereren neu: Graz, Turin und Barcelona an einem Tag

„Das kann sehr cool werden“, ist sich Martin Heider sicher. Auf den angehenden Salzburger Informatiker sowie auf die anderen Studenten an der Technischen Universität Graz warten Neuerungen, die das Studentenleben künftig kräftig umkrempeln dürften:

Vormittags eine Elektrotechnik-Vorlesung an der TU Darmstadt besuchen, mittags ein Seminar am Politecnico in Turin. Dann folgt die Forschungsgruppe am Grenoble Institut Polytechnique und schließlich ein Kurs in Umwelttechnik an der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm.

Und das alles, während man sich an der TU Graz aufhält? Ja, das geht.

Die Technische Universität der steirischen Hauptstadt wird Teil eines transeuropäischen Campus. Unter dessen Namen „Unite!“ wird es dann voraussichtlich ab Wintersemester möglich sein, an einer Uni angemeldet zu sein, aber tatsächlich an neun zu studieren.

„Wir sind dann neun Unis, die auf allen Ebenen des universitären Daseins kooperieren, also Lehre, Forschung und Innovation“, sagt Sabine Prem vom International Office-Welcome Center der TU Graz. Sie ist die Key Liason Officer auf Grazer Seite von Unite!. „Unzählige neue Möglichkeiten“ würden durch diese neuen Kooperationen geschaffen, sagt sie.

Prüfungsergebnisse

Zusammenarbeit zwischen europäischen Universitäten gibt es schon lange. Doch das Neue an diesen von der EU-Hochschulinitiative angestoßenen Allianzen ist: Wer etwa sein Seminar an der Partneruni Universitat Politècnica De Catalunya in Barcelona absolviert, dessen Prüfungsergebnisse werden samt ECTS-Punkten vollständig an der Heimatuni anerkannt.

„Extrem interessant“ sei das, meint Student Martin Heider, „ich kann mir das Angebot der anderen Unis anschauen und wählen, was die eigene Uni nicht abdeckt.“

41 derartige europäische Universitätsallianzen gibt es bereits, Unite! ist eine davon. 60 sollen es in den nächsten drei Jahren noch werden, wenn es nach den Plänen der EU-Kommission in Brüssel geht. 2019 wurden auf EU-Ebene die ersten genehmigt. „Unite!“ war ganz vorne beim Pilotprojekt mit dabei.

Heute haben die mittlerweile neun Partner-Unis von „Unite!“ zusammen 180.000 Studierende, 36.700 haben zuletzt einen Studienabschluss geschafft.