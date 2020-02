Stadtflucht: Zum Studium ins Dorf

Ein knapp 6.000 Einwohner-Ort, hübsch eingebettet in der südburgenländischen, hügeligen Landschaft, aber kein Bahnanschluss und rund 90 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt: das ist Pinkafeld. In diesem sehr ländlichen Umfeld wurde vor rund 25 Jahren der Campus Pinkafeld gebaut, der zur FH Burgenland gehört.

Wer sich in Pinkafeld für ein Studium inskribiert, wird eher in ein Wohnheim, statt in eine WG ziehen, wird nach Vorlesungen oft im Gasthaus Zapfel landen und sich über die Whatsapp-Gruppe „Stuck in Pinkafeld“ verabreden. Wer am Land studiert, entscheidet sich gegen Studentenleben-Klischees aus der Großstadt.

Weniger Talentabwanderung

Studenten ein aufregendes Freizeitleben neben dem Studium zu bieten, war nicht der Grund, warum 1994 der Campus in Pinkafeld eröffnet wurde. „Wir wollten ein tertiäres Ausbildungsangebot schaffen, auch, um Fachkräfte in der Region auszubilden und zu halten“, erzählt Gernot Hanreich, Rektor, Department- und Studiengangsleiter für Energie- und Umweltmanagement am Campus Pinkafeld. „Das erreichen wir mit unserem speziellen Studienprogramm – wir sind zum Beispiel die einzige FH in Österreich mit einem Bachelorstudium in Gebäudetechnik.“

Dass sich Fachhochschulen abseits der Ballungszentren ansiedeln, hat für den ländlichen Raum Vorteile. FH lehren praxisnah und forschen angewandt, oft in Kooperation mit der regionalen Wirtschaft. Betriebe entsenden externe Lehrende, es entstehen gemeinsame Forschungsprojekte, Praktikumsplätze werden angeboten und der sogenannte „Braindrain“, die Talentabwanderung, hält sich in Grenzen. „Bis zu einem Drittel unserer Absolventen sucht sich in der Region eine Arbeit“, so Rektor Hanreich.

Kooperation mit regionaler Wirtschaft

Auch in Bad Gleichenberg, einem 5.000-Seelen-Dorf in der Steiermark, können sich Studierende niederlassen. „Die FH Joanneum befindet sich mitten im Thermen- und Vulkanland Steiermark, Gesundheitstourismus ist hier ein großes Thema“, sagt Daniel Binder über den Standort. Er ist Lehrender im Studiengang Gesundheitsmanagement im Tourismus, einem der drei Institute vor Ort.

„Hotel- oder Thermenbetriebe wenden sich mit Forschungsaufträgen an uns, die Ergebnisse kommen der Region zugute und fließen auch direkt in die Lehre.“ Neben FH und Kurpark gibt es in Bad Gleichenbach noch die Tanzbar Oasis. „Wir haben nicht viele Lokale, dafür gehen alle 200 Studenten in diese eine Diskothek – gemeinsam.“

„Ich mag die Stille“