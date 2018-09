Streitfall Maaßen: Ist die deutsche Koalition noch zu retten?

Krisentelefonate auf allen Ebenen und zwischen Parteizentralen, so kann man sich das Wochenende einiger Politiker in Berlin vorstellen. Der Grund: Binnen weniger Monate steht die Große Koalition nach dem Migrationsstreit zum zweiten Mal am Abgrund.

Dahinter tobt eine Debatte über Vertrauen und Glaubwürdigkeit von Politik. Ausgelöst durch eine Personalfrage: Der umstrittene Verfassungsschutzchef Maaßen sollte gehen, wird nun aber befördert.

Notbremse

Es ist ein Kompromiss, der offenbarte, dass Kanzlerin Merkel, Innenminister Seehofer und SPD-Chefin Nahles um jeden Preis an dieser Regierung festhalten wollen. Das bescherte ihnen dermaßen heftige Kritik, dass die Notbremse gezogen wurde.

Die drei Parteichefs ringen an diesem Wochenende um eine neue Lösung im Fall Maaßen, gleichzeitig um das Bestehen der Koalition. Kann das noch gelingen?

Was alle drei von einem Bruch abhalten könnte, ist die Angst: Sollte die Koalition jetzt enden, würde niemand davon profitieren, außer die Rechtspopulisten, wie Umfragen zeigen.