Kruzifix, noch mal: Wahlkampf in Bayern

Söder und das F-Wort

Genauso will Söder gesehen werden. Wenn er über Flüchtlinge redet, spricht er nun von „Herausforderungen“, lobt alle Helfer: Nirgendwo wären die Menschen besser untergekommen als in Bayern. In Berlin mussten sie auf der Straße schlafen, ätzt er.

Und überhaupt: „Wer verfolgt wird und anerkannt ist, „soll in Bayern die besten Startchancen haben. Wer nicht anerkannt ist, randaliert, muss sofort gehen.“ An die Menschen gewandt fragt Söder: „Ist das nicht die richtige Balance?“

Bio-Bauer Jakob findet das vernünftig. Integration funktioniert in der Region, besser, als man annimmt. Es gibt viele gute Beispiele, „leider liest man davon kaum“. Was man an diesem Abend von den Menschen noch hört, sind Sätze wie: „Eigentlich geht es uns ja gut.“