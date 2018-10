Grenzkontrollen: Darum will Kickl die Verlängerung

Seit 2015 kontrolliert Österreich seine Grenzen zu Slowenien und Ungarn – und will das weiterführen. Eine Verlängerung der Kontrollen am Brenner und an der deutschen Grenze ist laut Innenministerium nicht geplant. Deutschland will vorerst ab 11. November nicht mehr kontrollieren.

Wird die EU-Kommission der Verlängerung der Grenzkontrollen zustimmen?

Seit Einführung der Kontrollen 2015 wiederholt die Kommission in Brüssel gebetsmühlenartig: Europa müsse möglichst rasch wieder zur völligen Reisefreiheit zurückkehren, die Kontrollen seien nur eine vorübergehende Maßnahme. Bisher aber wurden alle Ansuchen der sechs Länder, die derzeit Grenzkontrollen durchführen, immer anstandslos verlängert.

Innenminister Kickls Brief ist am Donnerstag in Brüssel eingetroffen, er wird nun geprüft. Die Antwort erfolgt binnen weniger Wochen.

Kann die Kommission auch nein sagen?

Das könnte sie, es wäre aber eher unwahrscheinlich. Kickl begründet die Verlängerung der Grenzkontrollen unter anderem mit der erhöhten Sicherheitsgefährdung. Das gibt der Kommission den rechtlichen Spielraum, die Verlängerung der Kontrollen zuzulassen.