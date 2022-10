Streit um Gas: "Historischer" Grenzvertrag zwischen Israel und Libanon

Israel und der Libanon hatten Anfang Oktober ihre Zustimmung zum Entwurf des US-Gesandten Amos Hochstein für eine Vereinbarung zu den Gasfeldern signalisiert, die beiden Ländern Zugang zu Offshore-Gasfeldern im Mittelmeer zugesteht.

Am Donnerstag teilte Israel allerdings mit, dass es vom Libanon geforderte Änderungen an dem Entwurf ablehne. Die Verhandlungen wurden daraufhin in den vergangenen Tagen fortgesetzt.

Beide Seiten zufrieden

Kurz vor Lapids Erklärung hatte bereits der israelische Chefunterhändler Eyal Hulata den Durchbruch verkündet. "All unseren Forderungen wurde entsprochen", erklärte er. "Wir haben Israels Sicherheitsinteressen beschützt und sind auf dem Weg zu einer historischen Vereinbarung."