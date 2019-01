An Israels Grenze zum Libanon belauert jeder den Nachbarn

Josef, in den 1940ern als Kind von Holocaust-Überbenden aus Holland nach Israel gekommen, harrt seit Jahrzehnten hier an dieser Grenze aus. Er hat viel Krieg gesehen: israelische Militäroffensiven, Guerillakrieg unter christlichen und muslimischen Milizen, aber auch eine Zeit, in der an dieser Grenze gute Nachbarschaft herrschte. „Wir waren regelmäßig drüben zu Besuch, in den christlichen und in den muslimischen Dörfern.“

Erinnerung an bessere Zeiten

Damals, vor der Jahrtausendwende, war der Südlibanon unter militärischer Kontrolle Israels. Den Frieden unter den Nachbarn störte das kaum. Man war, erinnert sich Josef, oft auf Hochzeiten oder anderen Festlichkeiten eingeladen. Viele Libanesen kamen regelmäßig zur Erntezeit zum Arbeiten in den Kibbuz, auch der Schmuggel, erinnert sich ein anderer Bewohner, funktionierte reibungslos. Heute muss man Arbeiter etwa aus Ostasien engagieren.