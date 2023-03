Stormy Daniels sagte in Ermittlungen gegen Trump aus

Auch Cohen sagte aus

Auch erschien Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen den zweiten Tag in Folge vor der New Yorker Grand Jury, um über Details zur Rolle Trumps bei den Zahlungen an Daniels zu sprechen.

Das Geschworenen-Gremium entscheidet in den USA nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage erhoben werden soll. US-Medien gehen davon aus, dass dies bei Trump in den kommenden Tagen passiert.

Er wäre der erste ehemalige US-Präsident, der wegen eines Verbrechens angeklagt wird.