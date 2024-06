Kiew zerstörte 15 russische Luftabwehrsysteme in zwei Monaten - jetzt kommt Nachschub

Technische Daten der Storm Shadow

Der 1.300 Kilogramm schwere und 5,10 Meter lange Flugkörper steuert sein Ziel im Tiefflug in einer Höhe von 30 bis 40 Metern an und identifiziert dieses mithilfe eines Infrarotsensors. Vor allem ist es aber die Reichweite der Storm Shadows, die sie für die ukrainischen Streitkräfte so besonders machen. Es ist die bisher weitreichendste Rakete, die die Ukraine geliefert bekam. So liegt etwa die Brücke von Kertsch, die das russische Festland mit der Krim verbindet, im Radius der Waffe. Gerade gegen immobile Ziele wie Versorgungslager oder Kommandoposten hat sich die Storm Shadow bewährt. Der Gefechtskopf der Storm Shadow ist auf das Zerstören von gehärteten Zielen optimiert. Ein erster Sprengkopf durchbricht den Beton, ein zweiter detoniert im Inneren.