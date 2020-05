Staatsaffäre um Statue, Gift und Agenten

Damit rief man aber in Prag bestenfalls ironische Reaktionen hervor: Konew könne ja ohnehin in Prag stehen bleiben – im Museum.

Das politische Hickhack nahm von da an erst so richtig Fahrt auf. Zuerst leitete Russland Ermittlungen wegen „Schändung von Symbolen militärischen Ruhms“ ein. Zugleich begannen Aktivisten, die tschechische Botschaft in Moskau mit Gegenständen zu bewerfen und befestigten Transparente mit Aufschriften wie „Krieg dem Faschismus“.

Neue Provokation

Prag wiederum wartete nach der Entfernung der Statue mit einer weiteren Provokation auf. Der Platz „Unter den Kastanien“, wo die russische Botschaft steht, soll umbenannt werden, hat der Stadtrat beschlossen. In Zukunft wird er Nemzow-Platz heißen, benannt nach dem ehemaligen russischen Vizepremier unter Boris Jelzin, Boris Nemzow. Später einer der prominentesten Kritiker von Wladimir Putin. Nemzow wurde 2015 im Zentrum von Moskau erschossen.

Entsprechend rasch war man dann auch in Moskau mit einer Umbenennung zur Stelle. Die U-Bahn Station „Prazska“, also Prag, soll in Zukunft Konew heißen, also genau wie jener Weltkriegsheld, der in Prag gerade vom Sockel gestürzt worden war.

Weitere Verschärfung

In Prag spricht der außenpolitische Ausschuss des Parlaments inzwischen von einem Eingriff in die Unabhängigkeit der Tschechischen Republik. Pünktlich zum Gedenktag am 9. Mai droht also eine weitere Verschärfung des Tonfalls.

Die „letzten Töne in dieser Nummer“ seien jetzt gespielt, hatte sich ein Prager Bezirkspolitiker nach Entfernung der Statue gewünscht. Es sieht nicht danach aus.