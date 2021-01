Staats- und Regierungschefs rufen an Neujahr zur Einheit auf

Das für die Vereidigung des Präsidenten zuständige Komitee teilte am Donnerstag mit, am Abend des 19. Jänner werde es in der US-Hauptstadt Washington am Lincoln Memorial eine entsprechende Gedenkzeremonie geben.

Nach dem schmerzhaften und verlustreichen Jahr 2020 müssten die Amerikaner im neuen Jahr zusammenkommen und Wunden heilen, schrieb Biden auf Twitter.

Trump lobt Wissenschaft und sich selbst

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump pries in einer Videobotschaft die Errungenschaften des Landes unter seiner Führung an. Er lobte außerdem insbesondere die rasche Herstellung von Impfstoffen gegen das Coronavirus und dankte in dem Zusammenhang Wissenschaftern, Ärzten und Militärangehörigen.

Über die dramatischen Ausmaße der Pandemie in den USA und seine Niederlage bei der US-Präsidentenwahl sprach er nicht.