Sri Lanka: Zusammenstöße zwischen Muslimen und Christen

Zwei Wochen nach den Anschlägen in Sri Lanka ist nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Muslimen und Christen in einer Stadt nahe der Hauptstadt Colombo eine Ausgangssperre verhängt worden. Bei den Auseinandersetzungen in Negombo seien mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, sagte ein hochrangiger Polizeibeamter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Zur Vermeidung einer weiteren Eskalation sei eine Ausgangssperre bis 7.00 Uhr (Ortszeit, 3.30 Uhr MESZ) verhängt worden. Zu möglichen Opfern bei den Auseinandersetzungen in Negombo wurden keine Angaben gemacht.