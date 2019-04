Sri Lanka: Frauen dürfen ihre Gesichter nicht verhüllen

Sirisena hatte Jayasundaras Rücktritt bereits am Freitag bekanntgegeben und später dessen Stellvertreter Chandana Wickramaratne zum geschäftsführenden Polizeichef ernannt. Nach Angaben eines Regierungsvertreters widersetzte sich Jayasundara jedoch seinem Rauswurf. Der Polizeichef muss nun vom Parlament seines Amtes enthoben werden und gilt bis dahin offiziell als suspendiert. Für eine Stellungnahme war er zunächst nicht zu erreichen.

Machtkampf

Jayasundara hatte zehn Tage vor Ostersonntag in einem Schreiben an führende Sicherheitsvertreter vor Plänen der NTJ gewarnt, Selbstmordanschläge auf christliche Kirchen und die indischen Botschaft in Colombo zu verüben. Sowohl Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe wie auch Präsident Sirisena versichern, von den Plänen nicht informiert worden zu sein, obwohl Sirisena gleichzeitig Verteidigungs- und Innenminister ist.

Wickremesinghe und Sirisena hatten sich im vergangenen Jahr einen mehrmonatigen Machtkampf geliefert, bei dem der Regierungschef zwischenzeitlich vom Präsidenten entlassen worden war. Ihre Beziehungen sind seitdem gespannt.

Mehr als 150 Menschen festgenommen

Mehr als eine Woche nach den Anschlägen bleibt die Lage im Land unübersichtlich. Die Behörden verhängten den Ausnahmezustand, seit Tagen suchen tausende Sicherheitskräfte im ganzen Land nach möglichen weiteren Attentätern und Drahtziehern. Mehr als 150 Menschen wurden festgenommen. Bei der Erstürmung eines mutmaßlichen Islamistenverstecks wurden 15 Menschen getötet, darunter drei Frauen und sechs Kinder durch die Explosionen von Selbstmordattentätern.