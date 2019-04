Selbstmordattentäter auf der Flucht? Weiter Angst in Sri Lanka

Laut Wickremesinghe hatte Mohamed in Großbritannien und Australien studiert, Down Under sei er in islamistische Kreise geraten. Seine Schwester bestätigte das in einem Interview. Ihr Bruder sei nach seiner Rückkehr aus Australien „ein anderer Mann“ gewesen.

Gedenkmesse

Im Wiener Stephansdom wird Samstagabend um 18.00 Uhr der Opfer der Terroranschläge gedacht. Danach sind eine Kerzenprozession auf den Stephansplatz und eine Zeit der Stille geplant. Zur Veranstaltung seien Vertreter aller Konfessionen eingeladen, sagte der Pfarrer der katholischen Gemeinde Sri Lankas in Österreich, Everest Dias.