Sri Lanka: Selbstmordattentäter waren wohlhabend und gebildet

Mehr als 60 Personen seien seit den Terroranschlägen am Ostersonntag in Haft, der stellvertretende Verteidigungsministers Ruwan Wijewardene rechnet damit, dass es mindestens 100 werden könnten. Er sprach von neun Attentätern. Acht von ihnen seien identifiziert, darunter eine Frau. Die meisten von ihnen seien gebildet gewesen und hätten der oberen Mittelschicht angehört. Einer der Attentäter habe vermutlich in Großbritannien und Australien studiert.

Im Zentrum der Ermittlungen steht der Hassprediger Zahran Hashim. Er ist etwa 40 Jahre alt und kommt aus der Region Batticaloa an der Ostküste Sri Lankas, wo eine Kirche angegriffen wurde. Er soll die Islamistengruppe National Thowheeth Jama’ath (NTJ) 2014 gegründet haben. Hashim taucht auf einem Bild auf, das der IS am Dienstag veröffentlichte. Seine Hassvideos soll er in Südindien hochgeladen haben, wohin ihn Schmugglerboote gebracht hätten. Bisher gibt es keine DNA-Beweise, dass Hashim einer der Terroristen war. Auch möglich, dass er mit anderen Terroristen weitere Anschläge plant.