Sri Lanka: Terror als tödliche Importware

Die Terrorgruppe IS hat den Anschlag am Montag für sich reklamiert. Über die üblichen Kanäle in sozialen Medien teilte man mit: Die Attentäter, die die Attacken auf "Bürger der Koalition" und die "christliche Gemeinschaft" durchgeführt hätten, seien Kämpfer des IS gewesen. Die Koalition ist eine vom IS verwendete Bezeichnung für westliche Staaten.