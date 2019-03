Spitzel: Erdogans langer Arm in Österreich

Pilz beruft sich dabei unter anderem auf interne Akten der türkischen Botschaft in Wien. Diese würde von den Vereinen mit den Informationen versorgt und könne so regelrecht Listen über Landsleute erstellen, die politisch nicht auf Linie mit der Regierung in Ankara seien, oder Kontakte zu kurdischen Vereinen in Österreich hätten. Diese Listen lägen dann im Innenministerium in Ankara und natürlich an den Flughäfen auf. Pilz: „Die Festnahmen der letzten Zeit fanden schon vor der Passkontrolle statt. Die Behörden haben schon im Flieger gecheckt, wer da kommt.“ Er, so Pilz, habe die österreichischen Regierung schon vor Jahren auf diese Missstände aufmerksam gemacht: Nichts sei passiert.