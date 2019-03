Droht Türkei-Urlaubern die Festnahme?

Breite Empörung herrscht in Deutschland nach einer Rede des türkischen Innenministers Süleyman Soylu (Bild unten): „Da gibt es jene, die in Europa und in Deutschland an den Veranstaltungen der Terrororganisation teilnehmen und dann in Antalya, Bodrum und Mugla urlauben“, hatte er am Sonntag gesagt. Man habe auch für sie „Maßnahmen“ ergriffen. „Sollen sie doch herkommen und von den Flughäfen aus einreisen. Wir nehmen sie fest und auf!“ Weiter sagte er: „Von nun an wird es nicht mehr so einfach sein, draußen Verrat zu begehen, und sich dann in der Türkei zu amüsieren.“