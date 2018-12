Welserin verbrachte 71 Tage in türkischen Gefängnissen

„Es ist sehr gefährlich. Ich rate davon ab in die Türkei zu reisen.“ Diesen Ratschlag gibt die 48-jährige Hülya Yilmaz derzeit türkischstämmigen Österreichern, die Pläne schmieden in ihre alte Heimat zu fliegen. Die dreifache krebskranke Mutter hat dort in den vergangenen Monaten unberechenbare rechtliche Zustände am eigenen Leib erfahren. Weil sie als Terroristin diffamiert worden sein soll, musste sie in Izmir 71 Tage unter widrigsten Umständen in Haft verbringen. Mitte November durfte sie plötzlich und überraschend die Heimreise antreten.

Im August war die in Wels lebende Kindergartenhelferin in die Türkei gereist um dort ihre schwerkranke Mutter im Spital zu betreuen. Drei Wochen lang half sie bei der Pflege mit, als sie am 8. September den Rückflug antreten wollte, wurde sie am Flughafen verhaftet. Ihre drei Töchter im Alter von 18 bis 25 Jahren durften ungehindert die Heimreise antreten. Mit dem Vorwurf eine PKK-Aktivistin und Terroristin zu sein, wurde Yilmaz, die in Österreich für Frauen- und Menschenrechte und auch gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert hat, in Untersuchungshaft gesteckt.

„Die Polizisten waren stolz und glücklich. Für sie war ich eine gefährliche Terroristin“, schilderte die Welserin. Türkische Beamte seien sogar extra von anderen Dienststellen angereist nur um sie zu begutachten. Drei Tage vor ihrer Heimreise habe es aus Österreich, konkret aus Wels, die telefonische Anschuldigung bei den türkischen Behörden gegen sie gegeben, berichtete die kurdischstämmige Österreicherin über die Vorhaltungen der Polizei. „Sie haben mich gefragt ob ich PKK-Obfrau in Österreich bin und wollte von mir Namen erfahren“, erinnerte sich Yilmaz über die Vernehmungen in einem Pressegespräch, dass der Welser Grüne und Extremismusexperte Thomas Rammerstorfer organisiert hatte. Alle Vorwürfe seien völlig unbegründet gewesen und durch nichts zu beweisen gewesen, schilderte die 48-Jährige.

Harte Haft Vor allem die 68-tägige Schubhaft unter widrigen Umständen sei für sie sehr hart gewesen. Es fehlte an sauberer Bettwäsche, an Warmwasser und Medikamenten. Vor allem inhaftierte Mütter mit Kleinkindern hätten gelitten, weil es an Milch für die Kinder fehlte. Sie habe gegen die ungerechte Behandlung gekämpft und hatte zudem einen sehr engagierten Anwalt, den ihr ihre Eltern besorgt hatten, berichtete Yilmaz weiter.

Enttäuscht ist sie auch von den österreichischen Behörden, weil von der Botschaft niemand mit ihr Kontakt aufgenommen hatte. Für Rammerstorfer ist zudem „widerwärtig“, dass Yilmaz nach ihrer Heimkehr in Wels über Auftrag der Staatsanwaltschaft vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) vorgeladen worden war. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. „Jemanden, gegen den nicht einmal die türkischen Behörden etwas gefunden haben, zu kriminalisieren“, ist für Rammerstorfer empörend. Da die Einvernahme am 29. November in Wels stattfand, liegt noch keine Entscheidung der Staatsanwalt vor.

Über Yilmaz wurde vor ihrer Heimreise in der Türkei ein einjähriges Einreiseverbot verhängt. Unter den derzeitigen Umständen habe sie aber ohnehin nicht vor in die Türkei zurückzukehren, versicherte sie.